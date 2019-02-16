В Красноярске проведут срочный ямочный ремонт на опасных дорогах

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-16T06:01:00+03:00

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Администрация Красноярска сообщила, что на этих выходных в городе пройдет серия срочных ямочных ремонтов на самых загруженных и опасных дорогах. Дорожники будут восстанавливать покрытие и латать самые крупные ямы с помощью специальной технологии «литой асфальт». Как рассказали в департаменте горхозяйства, мера экстренная и призвана обеспечить безопасное движение на дорогах до наступления тепла. Кроме того, по заверениям чиновников, технология надежная - используется в Красноярске уже 10 лет и хорошо себя зарекомендовала.

Отремонтируют самые сложные участки дорог - Коммунальный и Октябрьский мосты, Мичурина и другие крупные дороги. В случае если дорога на гарантии, платить за работы будет подрядчик. Такая ситуация сложилась, например, с Коммунальным мостом. Добавим, что вскоре в Красноярске состоится большое спортивное событие - Универсиада-2019. Город и спортивные объекты, по заверениям чиновников, готовы к встрече гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU