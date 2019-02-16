2019-02-16T05:24:53+03:00
Общество

Парень с татуировкой демона пропал в Красноярском крае

Может находиться в Козульском районе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Игорь Савицкий Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск»Игорь Савицкий Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск»
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Из общежития в Шушенском, 20 (квартал сельхозколледжа) ушел и пропал 17-летний Игорь Савицкий. Вот уже почти неделю о нем практически ничего не известно: он не выходит на связь ни с близкими, ни с друзьями. К поискам парня подключились волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск».

Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск»

Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск»

Известно, что у Игоря есть особая примета - татуировка беса на шее, с правой стороны. Имеется и еще одна татуировка: на нижней стороне левого предплечья набита надпись. Во время пропажи на Игоре была черная однотонная шапка с помпоном, темно-синяя куртка со светлым меховым воротником, темно-синие "набивные" однотонные штаны с резинками внизу и большими карманами на заклепках, кроссовки белые зимние.

С собой у него был паспорт, мобильник и наличные деньги. Близкие парня говорят, что он может находиться в селе Шарловка Козульского района.

Если вам что-либо известно об Игоре или обстоятельствах его пропажи, свяжитесь с поисковиками или полицией. "Горячие" телефоны: 8 (39139) 2-73-50, 8 (39139) 2-74-62 - полиция Шушенского, 8 950 99 66 066 - волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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