Может быть агрессивна: в Красноярске ищут пропавшую 70-летнюю женщину
Близкие,полиция и волонтеры «Поиска пропавших детей – Красноярск» ищут 70-летнюю Валентину Ивановну Пивченко. В четверг, 14 февраля, женщина ушла из дома по Линейной, 45 и исчезла. Усложняет ситуацию то, что, по словам волонтеров, женщина может демонстрировать агрессивное поведение.
Приметы Валентины Ивановны: на вид 80 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие, черные с сединой. Особые приметы: на носу имеется бородавка. В момент пропажи Валентина Ивановна была одета в серый пуховый платок, серое пальто до пола, черные сапоги. С собой у нее был цветной полиэтиленовый пакет.
Если вам известно местонахождение Валентины Ивановны, пожалуйста, срочно свяжитесь с полицией или волонтерами! Пожилая женщина могла попасть в беду. "Горячие" телефоны: 8 (391)227-44-55 - полиция ОП №1; 8 950 996 6066 - волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU