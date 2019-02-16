2019-02-16T04:35:25+03:00
Общество

Может быть агрессивна: в Красноярске ищут пропавшую 70-летнюю женщину

Валентина Пивченко ушла из дома 14 февраля и до сих пор ее нет
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск»Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск»
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Близкие,полиция и волонтеры «Поиска пропавших детей – Красноярск» ищут 70-летнюю Валентину Ивановну Пивченко. В четверг, 14 февраля, женщина ушла из дома по Линейной, 45 и исчезла. Усложняет ситуацию то, что, по словам волонтеров, женщина может демонстрировать агрессивное поведение.

Приметы Валентины Ивановны: на вид 80 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие, черные с сединой. Особые приметы: на носу имеется бородавка. В момент пропажи Валентина Ивановна была одета в серый пуховый платок, серое пальто до пола, черные сапоги. С собой у нее был цветной полиэтиленовый пакет.

Если вам известно местонахождение Валентины Ивановны, пожалуйста, срочно свяжитесь с полицией или волонтерами! Пожилая женщина могла попасть в беду. "Горячие" телефоны: 8 (391)227-44-55 - полиция ОП №1; 8 950 996 6066 - волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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