СЕГОДНЯ 20:23 2019-02-15T20:23:36+03:00

Парк Универсиады готовится к открытию в Красноярске. Фото: официальный сайт Зимней универсиады-2019 в Красноярске.

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Парк Универсиады в Красноярске – на острове Татышев и Площади Мира – откроется 28 февраля. За две недели до этого организаторы показали, какие развлечения готовят для гостей главной культурной площадки Студенческих игр.

Итак, первая часть парка расположилась на площади Мира. Она представляет собой презентационную зону. Здесь находится Билетный центр, павильон компании «Норникель» - генерального партнера Зимней универсиады-2019, а также КПП для зрителей. Они тоже начнут работать 28 февраля.

Главной площадкой другой половины парка – на острове Татышев – станет этнодеревня. Тут гости смогут увидеть подворья народов Енисейской Сибири. Будут установлены юрты, хакасская и тувинская, якутский чум. Уже построены русская изба, сцена и входная группа. Кстати, все сооружения сработаны из кедра. Их изготавливают по восстановленным старинным технологиям.

Во время Студенческих игр будет организован конкурс между плотниками. Для желающих устроят мастер-классы.

У центральной аллеи «вырастут» ледовые и снежные скульптуры, их создадут художники из разных стран, участники фестиваля «Волшебный лед Сибири». Тема нынешнего конкурса «Воплощение побед». Чтобы создать фигуры, на остров привезли 1500 тонн льда. Брали прямо из Енисея, поэтому он такой голубой и совершенно прозрачный

КОНКРЕТНО

Открытие парка Зимней Универсиады-2019 намечено на 12 часов 28 февраля. Площадки будут работать каждый день до 12 марта, с полудня до 23 часов. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU