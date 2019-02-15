Красноярка вышла из борьбы за место в группе «Серебро»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-15T15:32:50+03:00

Но намекнула, что у нее появились более заманчивые перспективы

Изменить размер текста: A A

Вокалистка из Красноярска, ставшая финалисткой кастинга в группу «Серебро», выбыла из борьбы. 22-летняя Ираида Новрузова поделилась новостью в своем инстаграме:

- Everybody! Хочу сказать, я не в SEREBRO. Почему? Сообщу позже, вам понравится. Я рада тому, что жизнь даёт мне. Я счастлива, что у меня столько поддержки, людей вокруг, которые в меня верят.

В своем посте певица явно намекает, ее ждут более заманчивые перспективы. Может быть, начинает сольную карьеру, гадают поклонники. Тем, что Ираида не попала в группу, они не расстроены: «Слишком яркая, затмила бы остальных. Ты просто достойна большего».

... Кстати, новый состав группы уже известен. Это Ирина Титова, Марианна Кочурова и Елизавета Корнилова. Вчера они выступили в первый раз -на концерте МУЗ-ТВ в Кремле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бешеная харизма и напор»: 22-летняя красноярка может стать участницей группы «Серебро»

Попадет ли в состав группы «Серебро» 22-летняя красноярка Ираида Новрузова – пока неизвестно. Накануне музыкальный лейбл MALFA выложил в интернет итоги очередного этапа кастинга: три тройки девушек, которые претендуют на участие в группе, дали интервью в эфире телеканала RU.TV и исполнили песню группы «Серебро». Их вокал оценивала и Ольга Серябкина, которая в октябре прошлого года заявила о своем решении покинуть группу ради нового сольного проекта. Окончательное решение должен принять Максим Фадеев, и пока он предпочитает хранить интригу. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU