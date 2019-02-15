2019-02-15T14:19:11+03:00
Общество

Макдональдс на газоне у «Планеты» строить не будут

Разрешение отменили в администрации
Ася ЖУКОВА
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Макдональдс на газоне у «Планеты» строить не будут.Макдональдс на газоне у «Планеты» строить не будут.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На газоне возле торгово-развлекательного центра «Планета» в Красноярске «Макдональдса» не будет. Такое решение приняли сами бизнесмены. Тогда представители администрации отменили разрешение на строительство.

- Разрешение не выдано, - пояснили ТВК в пресс-службе департамента градостроительства. – Проводить работы без предварительных публичных слушаний невозможно. Поскольку речи о них нет, перспектива строительства не определена.

Напомним, разрешение строить фастфуд-ресторан на улице Авиаторов было получено в декабре прошлого года. Хотя ранее участок зарезервировали под двухуровневую развязку.

После того, как вопрос согласовали, против возведения «Макдональдс» на газоне высказались горожане. Люди недоумевали: как можно строить точку общепита на таком участке, между двумя транспортными потоками.

По данным представителя сети в регионе, действительно, открытие ресторана на Авиаторов больше не планируется. Зато могут появиться еще два – на Партизана Железняка и Николаевском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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