2019-02-15T12:35:18+03:00
Общество

Фасад Каменки подсветят и отремонтируют

Цена вопроса - 8 миллионов рублей
Ася ЖУКОВА
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Фасад Каменки подсветят и отремонтируют. Фото: Тимофей ЗУЕВ, официальная группа "Каменки" в соцсетях.Фасад Каменки подсветят и отремонтируют. Фото: Тимофей ЗУЕВ, официальная группа "Каменки" в соцсетях.
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Фасад красноярского краевого дворца молодежи («Каменки») подсветят и отремонтируют за 8 миллионов рублей. Такой лот разместили на сайте госзакупок.

Начальная стоимость договора, повторимся, 8 миллионов 78 рублей. В эту сумму входят сами работы, стройматериалы, закупка оборудования и инструментов, расходы на транспорт, зарплата исполнителям… Дата открытого конкурса – 4 марта.

Подрядчику предстоит обновить фасад 4-этажного здания. Сначала будет проведена экспертиза здания, затем на ее основе разработают эскизный проект. И, наконец, приступят к ремонту.

Разработчики проекта должны предложить не меньше трех вариантов цветового решения фасада, говорится в документе. А также представить свой вариант подсветки и 3-D модель здания. Сохранение лепнины, декора карнизов и ограждений обязательно. Для подсветки могут быть использованы светодиодные светильники или прожекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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