Новые мотоциклы получат полицейские Красноярска

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-15T11:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Для полицейских Красноярска приобретут новые мотоциклы. Информация о пополнении мотовзвода появилась на сайте госзакупок.

До 12 апреля текущего года планируется закупить четыре «байка». К слову, «ценник» весьма приличный, в контракте прописана сумма в 8,2 миллиона рублей.

Требования к технике тоже серьезные. У мотоциклов должны быть двухцилиндровые двигатели объемом не меньше 990 кубических сантиметров, мощность в 120 лошадиных сил. А также алюминиевая или стальная рама. Расход топлива на 100 километров не должен превышать 5,7 литров. А заправляться они будут бензином 95-й марки.

Кроме того, на «байках» должны стоять светодиодные проблесковые маяки - телескопическом кронштейне, система подавления радиопомех и электронная сирена, причем программируемая. Все это полицейским мотовзвода необходимо для эффективной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU