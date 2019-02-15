2019-02-15T11:58:05+03:00
Общество

Новые мотоциклы получат полицейские Красноярска

«Пополнение» ожидают до 12 апреля
Ася ЖУКОВА
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Новые мотоциклы получат полицейские Красноярска. Фото: МУ МВД России "Красноярское".Новые мотоциклы получат полицейские Красноярска. Фото: МУ МВД России "Красноярское".
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Для полицейских Красноярска приобретут новые мотоциклы. Информация о пополнении мотовзвода появилась на сайте госзакупок.

До 12 апреля текущего года планируется закупить четыре «байка». К слову, «ценник» весьма приличный, в контракте прописана сумма в 8,2 миллиона рублей.

Требования к технике тоже серьезные. У мотоциклов должны быть двухцилиндровые двигатели объемом не меньше 990 кубических сантиметров, мощность в 120 лошадиных сил. А также алюминиевая или стальная рама. Расход топлива на 100 километров не должен превышать 5,7 литров. А заправляться они будут бензином 95-й марки.

Кроме того, на «байках» должны стоять светодиодные проблесковые маяки - телескопическом кронштейне, система подавления радиопомех и электронная сирена, причем программируемая. Все это полицейским мотовзвода необходимо для эффективной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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