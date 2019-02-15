ВТБ Капитал Инвестиции выступит партнером конкурса слэм-данков Матча Всех Звезд Единой лиги ВТБ

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-15T11:32:11+03:00

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17 февраля в Москве состоится Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ, в рамках которого ВТБ Капитал Инвестиции выступит партнером конкурса слэм-данков.

В рамках главного баскетбольного события года запланирован целый ряд спортивных мероприятий. На паркете новой ВТБ Арены сойдутся лучшие игроки Единой лиги ВТБ – «Звезды России» и «Звезды Мира». Помимо главного матча состоятся конкурсы трех-очковых бросков и слэм-данков. Слэм-данк – один из самых зрелищных видов броска в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз.

«Матч Всех Звезд – это соревнования лучших баскетболистов, которые год от года набирают популярность среди болельщиков. Для нас большая честь быть партнером, пожалуй, самого зрелищного конкурса этого спортивного праздника. Я с большим интересом жду состязания талантов лучших игроков Лиги и приглашаю всех насладиться этим шоу», — отметил Владимир Потапов, глава ВТБ Капитал Инвестиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU