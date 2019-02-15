У красноярской филармонии до 12 марта вводят пропускной режим

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-15T11:31:26+03:00

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У филармонии Красноярска вводится пропускной режим на срок с 21 февраля до 12 марта. Чтобы попасть на территорию, нужно пройти через КПП. К тому же здесь обещают закрыть парковку.

Оставлять машины на площади Мира, неподалеку от Большого концертного зала, а также с другой стороны, где служебный вход, будет запрещено.

Так что тем, кто собирается на концерты, стоит приезжать загодя. Лучше всего на 30-45 минут раньше. Чтобы успеть пройти проверку и найти место для своего автомобиля. Поставить его можно на просторной парковке у торгово-развлекательного центра «Комсомолл».

Появление КПП и запрет на парковку – это необходимые меры безопасности. Скоро на площади Мира начнет работу Парк Универсиады. Поэтому было решено на время закрыть свободный доступ на территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU