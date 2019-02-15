2019-02-15T11:31:26+03:00
Общество

У красноярской филармонии до 12 марта вводят пропускной режим

Здесь появился КПП и будет запрещена парковка
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
У красноярской филармонии до 12 марта вводят пропускной режим.У красноярской филармонии до 12 марта вводят пропускной режим.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

У филармонии Красноярска вводится пропускной режим на срок с 21 февраля до 12 марта. Чтобы попасть на территорию, нужно пройти через КПП. К тому же здесь обещают закрыть парковку.

Оставлять машины на площади Мира, неподалеку от Большого концертного зала, а также с другой стороны, где служебный вход, будет запрещено.

Так что тем, кто собирается на концерты, стоит приезжать загодя. Лучше всего на 30-45 минут раньше. Чтобы успеть пройти проверку и найти место для своего автомобиля. Поставить его можно на просторной парковке у торгово-развлекательного центра «Комсомолл».

Появление КПП и запрет на парковку – это необходимые меры безопасности. Скоро на площади Мира начнет работу Парк Универсиады. Поэтому было решено на время закрыть свободный доступ на территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ Капитал Инвестиции выступит партнером конкурса слэм-данков Матча Всех Звезд Единой лиги ВТБ
Суд снова отказал католикам в безвозмездной передаче Органного зала
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Два универсама «Пятерочка» открылись в Красноярске
Дома для обманутых дольщиков «Реставрации» начнут достраивать летом
«Муж вышел из автобуса, она поехала дальше»: женщина с деменцией пропала в Красноярске
«Людей не бросим»: жильцам рухнувшего в Покровке дома пообещали помочь с расселением
Кредитный рейтинг Красноярского края повысился
Появилось видео аварии с врезавшимся в «Лексус» автобусом
65 новых машин скорой помощи получил Красноярск
До нуля потеплеет в Красноярске на выходных
Под завалами рухнувшего при взрыве газа дома в Красноярске найден второй погибший