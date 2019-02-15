Суд снова отказал католикам в безвозмездной передаче Органного зала

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-15T10:49:25+03:00

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Еще один суд отказался вернуть красноярским католикам здание Органного зала. Об этом стало известно сегодня, 15 февраля.

Напомним, община настаивает на безвозмездной передаче ей здания римско-католического костела (сейчас Органного зала) на улице Декабристов не один десяток лет.

Споры в суде длятся с весны прошлого года. Как объяснили члены «Прихода Преображения Господня Римско-католической Церкви в Красноярске», в 1911-м году здание возводили на средства, собранные прихожанами. После в костеле проходили службы.

Однако в возврате было отказано. Это объект культурного наследия, он принадлежит городу. Сейчас в нем устраивают концерты органной музыки.

Однако представители общины подали апелляцию в Третий арбитражный суд. Его заседание состоялось накануне, 14 февраля. Заявление прихожан рассмотрели. И вынесли вердикт: оставить решение без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU