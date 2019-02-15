СЕГОДНЯ 08:35 2019-02-15T08:35:20+03:00

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Два универсама «Пятерочка» открылись в Красноярске сегодня, 15 февраля. Они располагаются на улице Бограда, 134 и на Авиаторов, 47.

- В магазинах у нас по 5 тысяч позиций, – сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск менеджер по связям с общественностью X5 Retail Group Борис Малышев. – Естественно, есть местные производители. В таких категориях, как хлеб, яйца, молоко, они представлены практически 100%-но. Разумеется, есть промо-предложения, которые регулярно обновляются, присутствуют в любых категориях. Также есть программа лояльности, она позволит не только экономить за счет скидок, но и накапливать баллы, их можно использовать в качестве оплаты. И еще хотелось бы отметить: у нас действует скидка для пенсионеров. До 13 часов они могут получить скидку 5%, а по понедельникам в это же время – 10%. Нужно только предъявить пенсионное удостоверение.

Напомним, это второй заход «Пятерочки» в Красноярск. Федеральная торговая сеть работала в краевом центре до 2010 года, но затем ушла из него. И вот теперь возвращается.

ИСТОЧНИК KP.RU