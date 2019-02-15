Дома для обманутых дольщиков «Реставрации» начнут достраивать летом

СЕГОДНЯ 07:46 2019-02-15T07:46:38+03:00

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Строительство домов компании «Реставрация» возобновят летом 2019 года. Об этом сообщили в минстрое Красноярского края. Деньги будут направлены из федерального бюджета.

Чтобы средства выделили, край должен восстановить или - при необходимости - разработать проектную и сметную документацию для многоэтажек.

А пока дольщики «Реставрации» смогут получить компенсации за аренду квартир. Семьям полагается по 15 тысяч, одиноким людям – по 10.

К слову, всего от желающих вернуть свое имущество дольщиков поступило 1037 заявок. 657 из ЖК «Фестиваль» в Солнечном, 380 — из «Эдельвейса» в Студенческом городке.

Напомним, с января 2017 года по сентябрь 2018 года они заплатили «Реставрации» 2,7 миллиарда рублей. Но порядка 250 миллионов из этой суммы ушли в «черную кассу».

Так, руководитель фирмы выдавал себе зарплату – до миллиона в месяц. А еще содержал собственный футбольный клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU