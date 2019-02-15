СЕГОДНЯ 07:19 2019-02-15T09:05:22+03:00

«Муж вышел из автобуса, она поехала дальше»: женщина с деменцией пропала в Красноярске. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

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В Красноярске пропала 71-летняя Людмила Владимировна Никифорова. У женщины полная деменция, ей требуется медицинская помощь, рассказали волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Вчера, 14 февраля, Людмила Владимировна вместе с супругом села в автобус №85, - говорят волонтеры. – На остановке «Диагностический центр» муж вышел из автобуса, она поехала дальше.

О женщине ничего неизвестно почти сутки. Людмила Владимировна полностью дезориентирована, поэтому ей может грозить опасность.

Была одета: бордовое пальто, коричневая норковая шапка, красный шарф.

С собой имела: желтый пакет.

Если вы знаете, где может находиться Людмила Владимировна, видели ее, просим срочно сообщить по телефонам: +7391266-94-18 (полиция) или +7950-996-60-66 (волонтеры, круглосуточно).

А лучше – если вы ее встретите – отведите бабушку в ближайшее отделение полиции. Не оставайтесь равнодушными!

Обновлено. Только что стало известно: Людмилу Владимировну нашли. Ее заметили на улице сотрудники полиции. О состоянии женщины пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU