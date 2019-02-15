«Муж вышел из автобуса, она поехала дальше»: женщина с деменцией пропала в Красноярске
В Красноярске пропала 71-летняя Людмила Владимировна Никифорова. У женщины полная деменция, ей требуется медицинская помощь, рассказали волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск».
- Вчера, 14 февраля, Людмила Владимировна вместе с супругом села в автобус №85, - говорят волонтеры. – На остановке «Диагностический центр» муж вышел из автобуса, она поехала дальше.
О женщине ничего неизвестно почти сутки. Людмила Владимировна полностью дезориентирована, поэтому ей может грозить опасность.
Была одета: бордовое пальто, коричневая норковая шапка, красный шарф.
С собой имела: желтый пакет.
Если вы знаете, где может находиться Людмила Владимировна, видели ее, просим срочно сообщить по телефонам: +7391266-94-18 (полиция) или +7950-996-60-66 (волонтеры, круглосуточно).
А лучше – если вы ее встретите – отведите бабушку в ближайшее отделение полиции. Не оставайтесь равнодушными!
Обновлено. Только что стало известно: Людмилу Владимировну нашли. Ее заметили на улице сотрудники полиции. О состоянии женщины пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU