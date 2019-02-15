Кредитный рейтинг Красноярского края повысился

СЕГОДНЯ 06:24 2019-02-15T06:24:38+03:00

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Повысился кредитный рейтинг (мера кредитоспособности) Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства финансов.

Соответствующий доклад опубликовало международное рейтинговое агентство Moody's. Согласно нему, наши показатели улучшились. Как поясняют эксперты, это произошло благодаря росту валового продукта региона в 2017-2018-м годах и выгодной стоимости сырья.

Также по причине реструктризации бюджетных кредитов произошла стабилизация госдолга. Так, на 12 миллиардов рублей уменьшилась долговая нагрузка края. И, наконец, увеличились доходы и расширилась налоговая база.

Как итог – улучшение позиции в кредитном рейтинге. Все это говорит об эффективности бюджетной и налоговой политики, проводимой в крае, отмечает министр финансов Владимир Бахарь. По итогам прошедшего год наш регион по параметрам бюджета вошел в пятерку лучших по России.

ИСТОЧНИК KP.RU