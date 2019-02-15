Кредитный рейтинг Красноярского края повысился
Повысился кредитный рейтинг (мера кредитоспособности) Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства финансов.
Соответствующий доклад опубликовало международное рейтинговое агентство Moody's. Согласно нему, наши показатели улучшились. Как поясняют эксперты, это произошло благодаря росту валового продукта региона в 2017-2018-м годах и выгодной стоимости сырья.
Также по причине реструктризации бюджетных кредитов произошла стабилизация госдолга. Так, на 12 миллиардов рублей уменьшилась долговая нагрузка края. И, наконец, увеличились доходы и расширилась налоговая база.
Как итог – улучшение позиции в кредитном рейтинге. Все это говорит об эффективности бюджетной и налоговой политики, проводимой в крае, отмечает министр финансов Владимир Бахарь. По итогам прошедшего год наш регион по параметрам бюджета вошел в пятерку лучших по России.
ИСТОЧНИК KP.RU