2019-02-15T05:07:58+03:00
Общество

65 новых машин скорой помощи получил Красноярск

… сообщили в краевом минздраве
Ася ЖУКОВА
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65 новых машин скорой помощи получил Красноярск.65 новых машин скорой помощи получил Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск поступили 65 новых машин скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

В конце 2018-го федерация выделила 50 машин класса «B» отечественного производства, на базе автомобиля «Газель». Модель новая, комфортная как для медиков, так и для пациентов. Плюс у нее более современное оборудование.

Еще 15 машин-«реаномобилей» приобрели за счет краевого бюджета, за 70 миллионов рублей. Это авто класса «С», на базе «Форда». Специализированное медицинское оснащение – в экстренных случаях – поможет бригаде начать реанимацию пациента уже в пути. Полностью укомплектованные машины поставили на учет в ГИБДД. Они проходят обкатку – уже ездят по вызовам.

В начале марта 50 бригад на новых авто будут задействованы в медицинском обеспечении соревнований универсиады-2019. А после окончания Студенческих игр спецмашины используют для оказания неотложной помощи красноярцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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