2019-02-15T04:42:17+03:00
Общество

До нуля потеплеет в Красноярске на выходных

Морозы отступили окончательно
Ася ЖУКОВА
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До нуля потеплеет в Красноярске на выходных.До нуля потеплеет в Красноярске на выходных.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На выходных воздух в Красноярске прогреется до нуля градусов. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра.

Экстремальные до минус 40 морозы сменяются потеплением. Сегодня, 15 февраля, на термометрах будет минус 5, завтра минус три. На выходных минус 1-0 градусов. А в начале следующей недели до плюс 1. Правда, по ночам все еще будет подмораживать, до минус 7-9.

- Наконец-то холода отступили, - пишут в соцсетях. – Весна пришла не по календарю, на две недели раньше?

Кстати, резкое потепление может негативно сказаться на самочувствии. Особенно это касается людей, у которых проблемы с сосудами. Врачи рекомендуют им контролировать давление. Измерять его три раза в день. Обязательно соблюдать режим сна (ложиться в 22-23 часа) и питания. То есть употреблять побольше овощей и фруктов, отказаться от тяжелой жирной пищи - особенно на ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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