Отомстил за сына: в Хакасии мужчина подстрелил породистую овчарку и самоеда

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-14T14:39:31+03:00

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Житель хакасской столицы решил самолично наказать нерадивого соседа за халатность. Все произошло в минувшее воскресенье в микрорайоне Красный Абакан, в частном секторе. В душе 47-летнего мужчины сыграл отцовский гнев: его 11-летний сын гулял на улице возле дома. На мальчика напали две породистых соседских собаки – овчарка и лайка-самоед. Родителям пришлось отвезти сына к врачу – у того оказалась укушенная рана левого бедра.

Отец уверяет, что несколько раз пенял соседу, что тот выпускает своих собак без привязи, без намордников, но он не реагировал. И тогда мужчина взял в руки ружье. Нет, стрелять в соседа он не стал, наказал по-другому: расправился с собаками. В результате овчарка погибла, а самоед тяжело ранен.

Ружье у стрелка хранилось незаконно, его изъяли. А самого мстителя задержали. На него завели уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества. (Согласно статье 137 ГК РФ, к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное).

Мужчине грозит до двух лет лишение свободы. Но еще больший срок – до 4 лет – он рискует провести за хранение и использование незарегистрированного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU