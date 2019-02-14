Главный по автобусам назвал самые грязные маршруты Красноярска

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-14T14:10:47+03:00

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И.о. руководителя департамента транспорта Красноярска Игорь Манченко вместе с линейными контролерами «Красноярскгортранса» проверил санитарное и техническое состояние подвижного состава на маршрутах № 23, 36, 52, 94, 95, 98.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе департамента, из 30 автобусов, которые были осмотрены, были составлены два административных материала за ненадлежащее санитарное состояние. И перевозчикам 6 маршрутов направлены уведомления с требованием устранить нарушения.

Например, в автобусах 23 и 94 маршрутов необходимо заменить обшивку сидений и напольное покрытие. В автобусе №94 также отсутствовала контактная информация об экипаже, работающем на маршруте. У автобуса № 52 был разбит светоотражатель заднего бампера, у № 95 – повреждения кузова и грязный потолок в салоне. Не возникло замечаний к санитарному состоянию автобусов № 36 и № 98, однако водитель последнего не смог открыть аппарель.

Рейтинг чистых автобусов для оценки качества пассажирских перевозок составляется два раза в месяц. Контрольные рейды состоянию общественного транспорта проводятся еженедельно на конечных остановках и улицах города. В прошлом году было проведено более 100 проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU