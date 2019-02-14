2019-02-14T14:10:47+03:00
Общество

Главный по автобусам назвал самые грязные маршруты Красноярска

Проверены 30 единиц подвижного состава
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Главный по автобусам назвал самые грязные маршруты Красноярска. Фото пресс-службы администрации городаГлавный по автобусам назвал самые грязные маршруты Красноярска. Фото пресс-службы администрации города
Изменить размер текста:

И.о. руководителя департамента транспорта Красноярска Игорь Манченко вместе с линейными контролерами «Красноярскгортранса» проверил санитарное и техническое состояние подвижного состава на маршрутах № 23, 36, 52, 94, 95, 98.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе департамента, из 30 автобусов, которые были осмотрены, были составлены два административных материала за ненадлежащее санитарное состояние. И перевозчикам 6 маршрутов направлены уведомления с требованием устранить нарушения.

Например, в автобусах 23 и 94 маршрутов необходимо заменить обшивку сидений и напольное покрытие. В автобусе №94 также отсутствовала контактная информация об экипаже, работающем на маршруте. У автобуса № 52 был разбит светоотражатель заднего бампера, у № 95 – повреждения кузова и грязный потолок в салоне. Не возникло замечаний к санитарному состоянию автобусов № 36 и № 98, однако водитель последнего не смог открыть аппарель.

Рейтинг чистых автобусов для оценки качества пассажирских перевозок составляется два раза в месяц. Контрольные рейды состоянию общественного транспорта проводятся еженедельно на конечных остановках и улицах города. В прошлом году было проведено более 100 проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отомстил за сына: в Хакасии мужчина подстрелил породистую овчарку и самоеда
Красноярский край будет продавать миллионы кубометров леса от санитарно-оздоровительных вырубок
В мэрии определились, кому поручить отлов бездомных животных в Красноярске
Страсти по кафе «Кантри»: красноярская прокуратура подала в суд на мэрию города
В Красноярске бизнесменов заставят прийти в суд, чтобы рассчитались с долгами
В Красноярске автобус пробил ограждение и протаранил «Лексус»
Участница фотоконкурса «Самая красивая мама-3!»: «Доченька часто говорит мне, что я самая красивая»
Красноярский край получит 551 миллионов рублей на восстановление лесов
В следственном изоляторе Красноярска за 6 миллионов меняют систему видеонаблюдения
Спасатели предупреждают: на юге Красноярского края возможны сходы лавин
В Красноярске на автовокзале снесли последние павильоны
Банк УРАЛСИБ запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Губернатор края рассказал президенту, как в Красноярске сносят ветхие дома
В Красноярске на стройке из шахты лифта достали тело мужчины
Губернатор Красноярского края подарил школьнику концертную балалайку
В Красноярске построят три новых школы в этом году
Красноярцы вышли на пикет с требованием построить школу в Солнечном