2019-02-14T13:52:32+03:00
Экономика

Красноярский край будет продавать миллионы кубометров леса от санитарно-оздоровительных вырубок

Планируемый объем – 3,5 миллиона
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский край будет продавать миллионы кубометров леса от санитарно-оздоровительных вырубок. Фото пресс-службы правительства краяКрасноярский край будет продавать миллионы кубометров леса от санитарно-оздоровительных вырубок. Фото пресс-службы правительства края
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Красноярский край планирует реализовать более 3,5 миллионов кубометров леса через электронную биржевую площадку. Это прогнозируемый объем лесоматериалов, который будет получен в результате санитарно-оздоровительных рубок в 2019 году. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе правительства региона.

Соответствующий документ был подписан в рамках Российского инвестиционного форума между губернатором края Александром Уссом и президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей Алексеем Рыбниковым. Добавим, что в январе уже было реализовано 23 лота с объемом 119,6 тысяч кубометров, в феврале выставлено 79 лотов на 462,3 тысячи кубометров. Эти объемы в 1,6 раза превышают результаты 2018 года.

- Я благодарю руководство Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи за готовность к сотрудничеству. Организованные торги лесом и лесоматериалами с прозрачными биржевыми процедурами и рыночным ценообразованием задали новые высокие стандарты открытости в лесной отрасли, а самое главное получен ощутимый экономический эффект. При торговле через биржу цены, а следовательно и доходы края возрастают не на проценты, а в разы, – подытожил Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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