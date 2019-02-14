2019-02-14T13:30:55+03:00
Общество

В мэрии определились, кому поручить отлов бездомных животных в Красноярске

Торги прошли сегодня, 14 февраля
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В мэрии определились, кому поручить отлов бездомных животных в КрасноярскеВ мэрии определились, кому поручить отлов бездомных животных в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 февраля, в мэрии решался вопрос, кому поручить отлов и содержание бездомных животных в Красноярске. Торги проходили на электронной площадке. Изначальная цена контракта составила 2 миллиона 999 тысяч рублей. Победителем признана КРОО защиты животных «Бездомный пес», которая снизила стоимость на 19 %.

Организация уже знакома чиновникам: в прошлом году она оказывала аналогичные услуги. Новый муниципальный контракт будет заключен с нею до конца февраля. В мэрии добавили, что к сотрудничеству с городскими службами сейчас привлекают все зоозащитные организации, у которых есть приюты, пункты передержки, штат добровольцев-волонтеров и специалистов по работе с бездомными собаками.

Главный принцип работы – гуманное отношение. Никаких плановых отловов животных в Красноярске не практикуется. Бригады отлова выезжают, только если животные доставляют неудобства жителям города, и они жалуются на них в службу 005. В приюте здоровых животных стерилизуют или кастрируют, оставляют в пункте передержки на 10 дней, ставят прививку от бешенства, чипируют (или биркуют) и выпускают в среду обитания или отдают в добрые руки. Все процедуры контролируют представители зоозащитных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярский край будет продавать миллионы кубометров леса от санитарно-оздоровительных вырубок
Страсти по кафе «Кантри»: красноярская прокуратура подала в суд на мэрию города
В Красноярске бизнесменов заставят прийти в суд, чтобы рассчитались с долгами
В Красноярске автобус пробил ограждение и протаранил «Лексус»
Участница фотоконкурса «Самая красивая мама-3!»: «Доченька часто говорит мне, что я самая красивая»
Красноярский край получит 551 миллионов рублей на восстановление лесов
В следственном изоляторе Красноярска за 6 миллионов меняют систему видеонаблюдения
Спасатели предупреждают: на юге Красноярского края возможны сходы лавин
В Красноярске на автовокзале снесли последние павильоны
Банк УРАЛСИБ запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Губернатор края рассказал президенту, как в Красноярске сносят ветхие дома
В Красноярске на стройке из шахты лифта достали тело мужчины
Губернатор Красноярского края подарил школьнику концертную балалайку
В Красноярске построят три новых школы в этом году
Красноярцы вышли на пикет с требованием построить школу в Солнечном