В мэрии определились, кому поручить отлов бездомных животных в Красноярске

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-14T13:30:55+03:00

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Сегодня, 14 февраля, в мэрии решался вопрос, кому поручить отлов и содержание бездомных животных в Красноярске. Торги проходили на электронной площадке. Изначальная цена контракта составила 2 миллиона 999 тысяч рублей. Победителем признана КРОО защиты животных «Бездомный пес», которая снизила стоимость на 19 %.

Организация уже знакома чиновникам: в прошлом году она оказывала аналогичные услуги. Новый муниципальный контракт будет заключен с нею до конца февраля. В мэрии добавили, что к сотрудничеству с городскими службами сейчас привлекают все зоозащитные организации, у которых есть приюты, пункты передержки, штат добровольцев-волонтеров и специалистов по работе с бездомными собаками.

Главный принцип работы – гуманное отношение. Никаких плановых отловов животных в Красноярске не практикуется. Бригады отлова выезжают, только если животные доставляют неудобства жителям города, и они жалуются на них в службу 005. В приюте здоровых животных стерилизуют или кастрируют, оставляют в пункте передержки на 10 дней, ставят прививку от бешенства, чипируют (или биркуют) и выпускают в среду обитания или отдают в добрые руки. Все процедуры контролируют представители зоозащитных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU