2019-02-14T12:16:58+03:00
Общество

В Красноярске бизнесменов заставят прийти в суд, чтобы рассчитались с долгами

Объекты аренды у них уже забрали
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске бизнесменов заставят прийти в суд, чтобы рассчитались с долгамиВ Красноярске бизнесменов заставят прийти в суд, чтобы рассчитались с долгамиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске недобросовестных бизнесменов заставят прийти в суд, чтобы рассчитались с долгами, которые они накопили за аренду муниципальной собственности. В пресс-службе департамента муниципального имущества и земельных отношений рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что по решению судебных органов в 2018 год у арендаторов-должников изъяты 36 объектов, в том числе 9 земельных участков. В бюджет города вернули 166 миллионов недополученных рублей. Кстати, затем эти 36 объектов были переданы новым арендатором, которые исправно выполняют свои обязательства.

- В рамках правового воздействия на должников юридическая служба департамента подала в судебные органы 529 исков о взыскании платежей, а специалисты профильных отделов адресовали свыше тысячи претензий и предарбитражных предупреждений, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время на исполнении в подразделениях службы (по данным департамента) находится 1528 исполнительных документов на общую сумму взыскания свыше 656,06 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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