Участница фотоконкурса «Самая красивая мама-3!»: «Доченька часто говорит мне, что я самая красивая»
Сегодня день такой… Повсюду сердечки, цветы и трепетные признания в любви. День всех влюбленных. Это еще один повод порадовать своих любимых нежными словами. Любовь многогранна. Самая искренняя и сильная любовь у детей - это чувство, которое они испытывают по отношению к матери. Для каждого ребенка его мамочка самая прекрасная, милая, нежная! Мам это вдохновляет и окрыляет. Вот что написала участница фотоконкурса «Самая красивая мама-3» Мария Давыдова: «У меня есть дочь Алена. Доченька часто говорит мне, что я самая красивая. У меня поднимается настроение, и я улыбаюсь».
Напоминаем, «Комсомольская правда» совместно с клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет» проводит фотоконкурс «Самая красивая мама-3!». К участию в фотоконкурсе приглашаются мамы из Красноярского края.
Принять участие очень просто! Загрузите свою фотографию на страницу конкурса на сайте kp.ru. Кстати, можно загружать и фотографии своих мам и бабушек!
Важно! От каждой участницы принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ей).
Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. Напишите немного о своем ребенке (детях) как зовут, сколько лет.
Прием заявок продлится до 24 февраля. С 25 февраля по 4 марта -голосование. И многое будет зависеть от активности команды поддержки той или иной участницы.
Посетителям сайта «Комсомолки» предстоит выбрать пять участниц. Награждение победительниц состоится 6 марта. Каждая получит подарки от партнера конкурса – это сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет».
Подробности на странице конкурса по этой ссылке.
Генеральный партнер конкурса: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».
ИСТОЧНИК KP.RU