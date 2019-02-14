Участница фотоконкурса «Самая красивая мама-3!»: «Доченька часто говорит мне, что я самая красивая»

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-14T11:15:17+03:00

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Сегодня день такой… Повсюду сердечки, цветы и трепетные признания в любви. День всех влюбленных. Это еще один повод порадовать своих любимых нежными словами. Любовь многогранна. Самая искренняя и сильная любовь у детей - это чувство, которое они испытывают по отношению к матери. Для каждого ребенка его мамочка самая прекрасная, милая, нежная! Мам это вдохновляет и окрыляет. Вот что написала участница фотоконкурса «Самая красивая мама-3» Мария Давыдова: «У меня есть дочь Алена. Доченька часто говорит мне, что я самая красивая. У меня поднимается настроение, и я улыбаюсь».

Напоминаем, «Комсомольская правда» совместно с клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет» проводит фотоконкурс «Самая красивая мама-3!». К участию в фотоконкурсе приглашаются мамы из Красноярского края.

Принять участие очень просто! Загрузите свою фотографию на страницу конкурса на сайте kp.ru. Кстати, можно загружать и фотографии своих мам и бабушек!

Важно! От каждой участницы принимается только одно фото (самостоятельно сделанное или принадлежащее ей).

Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. Напишите немного о своем ребенке (детях) как зовут, сколько лет.

Прием заявок продлится до 24 февраля. С 25 февраля по 4 марта -голосование. И многое будет зависеть от активности команды поддержки той или иной участницы.

Посетителям сайта «Комсомолки» предстоит выбрать пять участниц. Награждение победительниц состоится 6 марта. Каждая получит подарки от партнера конкурса – это сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет».

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

Генеральный партнер конкурса: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

ИСТОЧНИК KP.RU