Красноярский край получит 551 миллионов рублей на восстановление лесов

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-14T09:53:12+03:00

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В рамках реализации проекта «Сохранение лесов» Красноярский край получит 551 миллион рублей из федерального бюджета на восстановление лесов. Эти деньги распределены до 2022 года. Соответствующее соглашение подписали руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик и министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов. Цель этой программы – восстановить баланс лесов.

В 2018 году в крае было восстановлено 70,4 тысяч гектаров лесов, которые погибли по различным причинам: от пожаров, сибирского шелкопряда и незаконных вырубок. А в 2024 году площадь должна составить восстановленных лесов должна составить уже 156,6 тысяч гектаров.

Также в 2019-2021 годы из федерального бюджета будет выделено 63,3 миллиона рублей на покупку 30 единиц специализированной лесохозяйственной техники и оборудования (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели) и 2,3 миллиона – на создание запаса семян.

Кроме того, до 2021 года краевой Лесопожарный центр получит более 50 единиц лесопожарной техники и оборудование: пожарные автоцистерны, тракторы, бульдозеры, лесопожарные модули – на 231 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU