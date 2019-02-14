В следственном изоляторе Красноярска за 6 миллионов меняют систему видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-14T09:20:35+03:00

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В СИЗО-1 Красноярска модернизируют систему видеонаблюдения. Это самое крупный следственный изолятор в крае, ему выделили около 6 миллионов рублей. Работа началась еще в январе. В пресс-службе краевого ГУФСИНа рассказали, что в 2011 году в СИЗО-1 был установлен пост технического контроля и видеонаблюдения, не имеющий аналогов в пенитенциарной системе России. Но на дворе уже 2019-й год, поэтому на смену устаревшему оборудованию придут современные и высокотехнологические средства видеоконтроля с дополнительными техническими возможностями. Работы планируется завершить в первом квартале текущего года.

После модернизации повысится контроль над безопасностью и охраной учреждения. Все черно-белые видеокамеры заменят новыми, которые обеспечат высокое качество изображения. Дополнительные камеры сократят количество непросматриваемых участков. К тому же новое оборудование имеет встроенные фильтры для снижения нагрузки на операторов видеонаблюдения. Изображения с камер будут передаваться в ситуационный центр ГУФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU