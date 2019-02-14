В Красноярске на автовокзале снесли последние павильоны

СЕГОДНЯ 06:27 2019-02-14T06:27:44+03:00

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В Красноярске на площади возле междугороднего автовокзала снесли последние павильоны. Красноярцы, которые проезжают мимо этого места, отмечают: без старых, неприглядных строений теперь территория выглядит намного лучше, просторней и чище. Однако пассажиры, приезжающие в краевой центр, немного недоумевают: где теперь перекусить? Впрочем, проблем с этим возникнуть не должно, например, в самом здании автовокзала есть кафе, магазинчики с фруктами, сувенирами, медикаментами.

Павильоны возле автовокзала появились более 20 лет назад. Находились они здесь на вполне законных основаниях. Но 2018-й год прошел в Красноярске под эгидой всеобщего сноса временных торговых точек. Ни протесты, ни судебные тяжбы результатов предпринимателям не принесли. Поэтому владельцы точек на автовокзале решили, видимо, не рисковать и по-хорошему переехали на те компенсационные места, которые им предложили городские власти.

ИСТОЧНИК KP.RU