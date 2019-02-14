Банк УРАЛСИБ запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»

СЕГОДНЯ 05:57 2019-02-14T05:57:22+03:00

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»

Акция позволяет приобрести страховые полисы «Благополучная семья» и «Уютный дом» c 30% скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ. Акция пройдет 14 и 15 февраля 2019 года во всех офисах банка.

Программа «Благополучная семья» позволяет защитить себя и своих близких, получив деньги в случае негативных событий, связанных со здоровьем. Программа распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет. В рамках одного страхового полиса могут быть застрахованы супруги и дети. Стоимость полиса на всю семью составит 4900 руб. (вместо 7000 руб.)

Страховой полис «Уютный дом» – это защита недвижимости от последствий бытовых аварий. Защита распространяется на такие риски, как залив, пожар, гражданская ответственность, кража и вандализм. Страховая сумма по полису может достигать 1 млн. руб. Полис оформляется без осмотра и описи имущества всего за 5 минут. Стоимость полиса на время акции - 4900 руб. (вместо 7000 руб.)

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ИСТОЧНИК KP.RU