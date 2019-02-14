Губернатор края рассказал президенту, как в Красноярске сносят ветхие дома

СЕГОДНЯ 05:45 2019-02-14T05:45:58+03:00

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Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал президенту, как в краевом центре сносят ветхие дома. Поделился опытом и внес предложения по совершенствованию механизмов переселения граждан. Произошло это на расширенном заседании президиума Госсовета.

Напомним, что в Красноярске в преддверии Универсиады на так называемых гостевых трассах только за год было снесено 73 старых дома, из них переселены 636 семей – это 1850 человек. Финансирование идет как из краевого, так и из городского бюджета. А в целом по предварительным подсчетам, на снос всего аварийного фонда, а этого более 400 домов, города потребуется более 7 миллиардов рублей.

Добавим, что в целом по стране уже полностью расселены дома, которые были признаны аварийными на 1 января 2012 года. В этом году началась программа, которая охватит жилой фонд, пришедший в негодность с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU