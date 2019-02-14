СЕГОДНЯ 05:20 2019-02-14T05:20:32+03:00

В Красноярске на стройке из шахты лифта достали тело мужчины Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске на стройке жилого комплекса нашли тело мужчины, оно находилось в шахте лифта. Об этом в своей ежедневной сводке сообщает КГКУ «Спасатель». Специалисты поисково-спасательного отряда выезжали на место по обращению красноярской полиции сегодня в ночь, с 13 на 14 февраля. Тело извлекли и передали полиции для проведения следственных действий.

Предварительно известно, что речь идет о новостройках на улице Вильского Октябрьского района. Другие подробности неизвестны.

Добавим, что за минувшие сутки краевым спасателям трижды пришлось выезжать на вызовы. В Шушенском помогли гражданину войти в его собственную квартиру. Мужчина потерял ключ, поэтому спасатели спустились с крыши через окно и открыли дверь изнутри.

Также в Красноярске по сообщению жителей выручили из беды двух собак. Животные попали в яму в гаражном массиве и не могли самостоятельно выбраться.

ИСТОЧНИК KP.RU