Губернатор Красноярского края подарил школьнику концертную балалайку

13 Февр. 16:32 2019-02-13T16:32:12+03:00

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Никита Потапов, ученик красноярской школы номер 94, долгое время мечтал о собственной концертной балалайке. Парень серьезно занимается в школе искусств. Но денег на собственный инструмент не было, поэтому приходилось играть на школьно й балалайке.

И вот перед Новым годом Никита написал открытку со своей мечтой. Она попала на елку в Кремле, рассказали в пресс-службе правительства региона. Висела среди множества других открыток от ребятишек из других концов России. По задумке организаторов праздника, каждый губернатор снимает с елки открытку с пожеланием из своего региона и исполняет его. Никите повезло: его открытку снял с елки Александр Усс. И завертелось.

- Концертный инструмент особенный - он создается индивидуально под музыканта. Поэтому в начале года Никита Потапов встретился со специалистом по изготовлению музыкальных инструментов из дерева. За месяц мастер Евгений Прохорчук сделал балалайку, которая идеально подходит для Никиты, - рассказали в правительстве. - Сегодня парень получил долгожданный подарок.

Никита в восторге!

- Я мечтал о своем инструменте три года, но никогда не думал о том, кто поможет и исполнит мою мечту. Здесь, в мастерской, я выбрал балалайку по звонкости высоких нот и, конечно, по красоте, – поделился впечатлениями парень.- С таким инструментом буду и дальше учиться. Моя мечта – выступать в составе большого оркестра и гастролировать по разным странам.

ИСТОЧНИК KP.RU