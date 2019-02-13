2019-02-13T15:51:50+03:00
Общество

В Красноярске построят три новых школы в этом году

Школу в Покровском сдадут уже в мае
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске построят три новых школы в этом годуВ Красноярске построят три новых школы в этом годуФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Красноярска Сергей Еремин пообещал в этом году возвести в городе три школы. Об этом он заявил сегодня во время инспекции по местам строек. Как рассказали в пресс-службе администрации, школы появятся Слободе Весны, Покровском и Нанжуль-Солнечном.

При этом в микрорайоне «Слобода Весны» школа построена уже практически на половину. Рассчитана она будет на 1 280 мест. И сдать ее обещают в конце года. Здесь же строят два детских садика. Помимо очевидных благ для людей, школа и садики - это 280 вновь созданных рабочих мест для учителей, воспитателей и персонала. Школу в Покровском сдадут еще раньше - в мае этого года. Здесь уже полным ходом идут отделочные работы. Третьим объектом стала школа в Нанжуль-Солнечном. Сбор предварительных заявок с родителей учеников уже начат. Что касается детсадов, в планах на год построить 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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