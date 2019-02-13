Красноярцы вышли на пикет с требованием построить школу в Солнечном

13 Февр. 15:21 2019-02-13T15:21:03+03:00

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Сегодня, 13 февраля, у здания мэрии Красноярска и вдоль дорог в Солнечном стояли люди с плакатами: Постройте детям школу, 3 микрорайон! Жители Солнечного добиваются от властей строительства, которое им обещали еще год назад.

Цель пикета, по словам активистов, - напомнить о том, что слова не должны расходиться с делом, и школа и детский сад, которые обещал микрорайону глава Красноярска Сергей Еремин, действительно, нужны. Люди даже записали обращение на имя президента страны. После этого чиновники их заверили, что в бюджете заложат деньги на проект строительства школы. Общаться с пикетчиками чиновники не стали. Тем не менее сегодня стало известно, что школу в Солнечном все-таки построят. Об этом рассказал красноярцам глава города Сергей Еремин. Школа в микрорайоне станет одной из трех, которые возведут в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU