Красноярским инспекторам ДПС выдали планшеты, чтобы быстрее штрафовать водителей

13 Февр. 14:25 2019-02-13T14:42:18+03:00

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В Красноярске инспекторов ДПС вооружили... планшетами. 30 устройств поступили в ГИБДД для того, чтобы можно было мобильно и удобно оформлять протоколы о правонарушениях на месте. Теперь их будут оформлять в электронном виде, и буквально за минуты информация о штрафе будет появляться в общей базе. Об этом рассказали в ГИБДД.

Кроме очевидного преимущества в скорости оформления протоколов, планшет даст возможность инспектору иметь доступ к базе ГИБДД. Как рассказали в ведомстве, в дальнейшем мобильными устройствами такого типа планируют оснастить всех сотрудников. Водителям также удобнее, не надо будет слишком много времени тратить в ожидании оформления протокола - оно значительно сократится. В общем, водители, будьте начеку и не нарушайте правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU