2019-02-13T13:46:20+03:00
Общество

ВТБ на четверть увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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По итогам 2018 г. портфель активов под управлением ВТБ в сегменте «Привилегия» вырос на 340 млрд руб., превысив 1,4 трлн руб. Доля банка на рынке состоятельных клиентов за прошлый год выросла до 50%, что является рекордным значением для ВТБ за все время работы.

ВТБ удалось достичь такого результата благодаря обновлению модели обслуживания в этом сегменте: акцент сделан на долгосрочной работе с активами клиентов и их грамотном размещении в финансовые инструменты в зависимости от склонности к риску. В результате в 2018 г. клиенты активно диверсифицировали свои портфели и вкладывали средства в инвестиционные продукты, портфель которых по направлению «Привилегия» вырос в два раза, до 200 млрд руб. Максимальные темпы роста продаж показали ПИФы - их портфель с начала года вырос в 8 раз.

Увеличился и средний размер размещенных средств на одного клиента - с 2,5 до 3 млн руб. Клиентская база в рамках «Привилегии» выросла с 430 до 478 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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