В Красноярске сделали новые и переименовали старые автобусные остановки

13 Февр. 12:18 2019-02-13T12:18:14+03:00

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В администрациии Красноярска сегодня сообщили о переименовании нескольких старых и создании новых остановок общественного транспорта. Таких атобусных остановок, по информации департамента транспорта, шесть.

Например, на Партизана Железняка, 27 появилась остановка «Ледовая арена «Кристалл». Маршрут очень восстребованный, здесь проходят автобусы № 20, 51, 60, 65, 77, 83, 87, 91 и троллейбусы №7 и 8. Остановка «Центральный рынок Советского района» получила новое название. Теперь она тоже будет называться «Ледовая арена «Кристалл». На Наколаевском проспекте сделали сразу три остановки общественного транспорта - «Улица Пастеровская» (район Пастеровской), «Улица Радищева» (Радищева, 4) и «Улица Сопочная».

Кроме того, новая остановка появилась на Новосибирской, 52. Она называется «Управление социальной защиты населения Октябрьского района». Еще одно переименование в Кировском районе: остановка «Магазин» на Кутузова, 68 теперь называется «Лицей «Перспектива».

ИСТОЧНИК KP.RU