2019-02-13T11:59:28+03:00
Общество

Мэрию заставляют отремонтировать аварийное общежитие в центре Красноярска

Жители Парижской коммуны, 42 пожаловались прокурорам
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мэрию заставляют отремонтировать аварийное общежитие в центре КрасноярскаМэрию заставляют отремонтировать аварийное общежитие в центре КрасноярскаФото: Мария ЛЕНЦ
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Администрацию Красноярска обязали сделать капитальный ремонт в общежитии на Парижской коммуны, 42, сообщили в краевой прокуратуре. Здание при этом было признано аварийным еще в 2010 году. Жители общежития сами добиться от чиновников ничего не могли, поэтому и обратились к прокурорам. Надзорники провели проверку и выяснили, что мэрия нарушает жилищное законодательство.

Здание ремонтировали в 20011 и 2014 годах лишь частично, с тех пор работы здесь не проводились. Более того, здание не обследовали, поэтому насколько оно опасно для жильцов, сейчас понять невозможно. Руководителю департамента горхозяйства вынесли представление об устранении нарушений закона. После этого дом все-таки обследовали. Сейчас состояние общежития оценивается, как ограниченно работоспособное. Однако капитальный ремонт все-равно нужен. Сейчас в мэрии изыскивают на него средства. Возможно, деньги привлекут из резервного фонда администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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