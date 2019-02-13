В красноярском детском саду устроили выставку рисунков, где главными героями стали снеговики

13 Февр. 11:40 2019-02-13T11:40:04+03:00

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В красноярском детском саду №269 устроили необычную выставку рисунков. На каждом изображен снеговик – один или несколько. Ребята постарались от души. Они рисовали не просто три шара, морковку, угольки и ведро. Каждый старался вложить в своего снежного героя что-то особенное: характер, профессию и даже привычки.

Например, 5-летний Витя Целитан изобразил снеговиков – волонтеров, которые заботятся о животных и помогают им в трудную минуту. Вот как мальчик подписал свой рисунок: «Моих снеговиков зовут: Снежка, Снежок и Снежный ком. Они заботятся о потерянных животных и помогают им вернуться домой».

- Ребята старались нарисовать каких-то необычных снеговиков, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск воспитатели. – Вот посмотрите, это сладкоежка, а это пиратский корабль, а тут целая семья - мама, папа, малыш-снеговик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/691577" frameborder="0"></iframe> Работы на конкурс "Нарисуй своего снеговика".

Идейным вдохновителем для создания выставки стала «Комсомольская правда». Напоминаем, с 18 января стартовал прием заявок на конкурс «Нарисуй своего снеговика!». Принять в нем участие может любой ребенок из Красноярска. Важно успеть нарисовать снеговика до 18 февраля (каким он будет, подскажет ваша фантазия). После загрузите фотографию рисунка на страницу конкурса. Голосование на сайте kp.ru продлится до 25 февраля.

1, 2 и 3 место займут участники, набравшие наибольшее количество кликов посетителей сайта kp.ru.

Еще трех победителей выберет компетентное жюри из представителей «Комсомольской правды» и партнеров конкурса. Ими станут обладатели трех номинаций:

- самый необычный снеговик;

- самый веселый снеговик;

- самый семейный снеговик.

28 февраля отмечается День снеговика в России. И именно на эту дату намечено торжественное награждение победителей конкурса.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru. после подведения итогов.

Партнеры проекта:

Компания ООО «Кондитерские технологии КПС», продукция «КонТех»

ООО «Универсал Крайпотребсоюза»

ИСТОЧНИК KP.RU