На скользкие ступеньки Виноградовского моста положили резиновые коврики
Приятную мелочь, которую красноярцы наверняка оценят, сделали минувшей ночью дорожники - уложили на спупеньки Виноградовского (вантового) моста резиновые коврики. Об этом сообщил официальный паблик мэрии Красноярска в соцсетях. Долгое время горожане жаловались на скользкие ступеньки, теперь спускаться и подниматься на мост стало намного безопаснее.
- Красноярцы уже успели восхититься красотой подсветки вантового моста. А теперь он стал еще чуточку удобней. Накануне ночью дорожные рабочие оборудовали ступени лестниц резиновыми накладками, чтобы не было скользко, - рассказали в мэрии.
Стоит также добавить, что помимо лестницы подняться на мост можно на удобном лифте, который находится в районе набережной. Пойдете гулять, обязательно оцените удобство ступенек.
ИСТОЧНИК KP.RU