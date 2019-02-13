На скользкие ступеньки Виноградовского моста положили резиновые коврики

13 Февр. 11:19 2019-02-13T11:20:45+03:00

Теперь спускаться и подниматься на мост стало безопасно

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Приятную мелочь, которую красноярцы наверняка оценят, сделали минувшей ночью дорожники - уложили на спупеньки Виноградовского (вантового) моста резиновые коврики. Об этом сообщил официальный паблик мэрии Красноярска в соцсетях. Долгое время горожане жаловались на скользкие ступеньки, теперь спускаться и подниматься на мост стало намного безопаснее.

- Красноярцы уже успели восхититься красотой подсветки вантового моста. А теперь он стал еще чуточку удобней. Накануне ночью дорожные рабочие оборудовали ступени лестниц резиновыми накладками, чтобы не было скользко, - рассказали в мэрии.

Стоит также добавить, что помимо лестницы подняться на мост можно на удобном лифте, который находится в районе набережной. Пойдете гулять, обязательно оцените удобство ступенек.

ИСТОЧНИК KP.RU