В Красноярске назвали самые популярные у прервоклассников школы

13 Февр. 09:09 2019-02-13T09:11:16+03:00

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В Красноярске идет запись малышей в первые классы. И в управлении образования города назвали самые популярные у будущих первоклассников и их родителей школы.

Лидером по записи, по итогам первых двух недель, стал образовательный центр «Покровский» (школа №153) в Центральном районе. Сюда записали уже 423 ребенка. В Советском районе пальма первенства у школы №150 на Взлетке (187 заявлений). В Октябрьском - лицей №1 в Ветлужанке (101 заявление) и школа №82 на Киренского (100 заявлений). В Кировском больше всего первоклашек записалось в лицей №6 на Кутузова (169 заявлений) и лицей №11 на Вавилова (107 заявлений). В Ленинском лидируют по заявлениям гимназия №15 в Черемушках (72 заявления) и в школа №94 на Московской (70 заявлений), в Свердловском - школы №145 (127 заявлений) и №137 (70 заявлений).

1 сентября за парты в Красноярске сядут 14,5 тысяч первоклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU