2019-02-13T08:57:46+03:00
Общество

Прекрасным читательницам «Комсомолка» дарит подвеску

Чтобы ее получить, надо вырезать купон из номера от 9 ноября!
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Покупательницы свежего номера «КП» получат стильную подвескуПокупательницы свежего номера «КП» получат стильную подвескуФото: Мария ЛЕНЦ
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Совсем мало времени остается до Дня святого Валентина, а это значит, что самое время задуматься о подарке для своей второй половинки. И у красноярцев есть замечательная возможность сделать презент своей любимой вместе с «Комсомольской правдой» и «Sunlight».

Купон можно обменять на стильную подвеску. Получить его может абсолютно любой наш читатель и для этого почти ничего не надо делать.

Просто купите свежий номер «Комсомольской правды» от 13 февраля, вырежьте специальный купон сети магазинов «Sunlight» и - вперед за подвеской. К слову, ее в магазине можно будет выбрать самостоятельно из нескольких вариантов. Тот, что больше всего к лицу или просто по душе - ваш. Конечно, если купон магазина у вас будет с собой. К слову, подвеску вы можете и сами носить, и подарить кому-то.

Так же при покупке ежедневной газеты «КП» от 13 февраля вы получите книгу из серии «Великие произведения о любви в подарок! И вот уже полноценный подарок для второй половинки готов! Подробнее по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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