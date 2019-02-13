Роман о любви в подарок – только читателям «Комсомолки»!

13 Февр. 08:54 2019-02-13T08:56:16+03:00

В подарок себе и родным можно купить несколько газет и получить сразу несколько книг. Фото: Мария ЛЕНЦ

Что нужно сделать, чтобы получить книгу

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Коллекция ИД «Комсомольская правда» «Романы о любви» - это более 50 томов о нежности и страсти, написанных в разное время самыми известными авторами русской и мировой литературы.

Специально к международному дню дарения книг мы приготовили подарок всем нашим читательницам и читателям – один из томов вы получите в подарок при покупке газеты «Комсомольская правда» от 13 февраля. Среди них - Н.Карамзин «Бедная Лиза»; А.Дюма «Королева Марго»; Ги де Мопассан «Жизнь»; А.Грин «Бегущая по волнам» и А.-Ф.Прево д`Экзиль «Манон Леско».

В подарок себе и родным можно купить несколько газет и получить сразу несколько книг.

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ИСТОЧНИК KP.RU