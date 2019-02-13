2019-02-13T10:23:00+03:00
Происшествия

В Красноярском крае лесоруб сжег товарищей в вагончике

До этого мужчины вместе выпивали
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярском крае работник лесозаготовительного предприятия сжег людей в вагончикеВ Красноярском крае работник лесозаготовительного предприятия сжег людей в вагончикеФото: Мария ЛЕНЦ
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Пятеро работников лесозаготовительного предприятия в Ермаковском районе 11 февраля решили выпить после работы. Закрылись в вагочике и устроили застолье, сообщает ТВК. Трагедия случилась, когда мужчины поссорились из-за сущей мелочи, рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю. Один из них спалил вагончик с коллегами.

- Через непродолжительное время после застолья четверо мужчин легли спать, а пятый, 41 летний житель Минусинска, дождался пока все уснут, разлил в вагончике бензин и поджег его, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого следственного комитета - Трое мужчин смогли самостоятельно выбраться из объятого огнем вагончика, а еще один, 39-летний мужчина, погиб на месте происшествия.

По факту поджога, убийства одного и покушения на убийство трех человек возбуждено уголовное дело. Подозреваемый мужчина задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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