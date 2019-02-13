2019-02-13T08:15:13+03:00
Общество

Tele2 опередила конкурентов по темпам строительства LTE-сетей

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Фото: Теле2Фото: Теле2
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Tele2 снова опередила других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE. В 2018 году оператор строил станции вдвое быстрее, чем ближайший конкурент. За отчетный период Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта на 122,7% до 49 647, в то время как обладатель второго места показал прирост на 61,8%. По общему количеству РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третью позицию в телеком-отрасли.

В 2018 году Tele2 реализовала ряд крупных проектов по развитию LTE-инфраструктуры. Оператор завершил масштабную программу по запуску сетей 4G в регионах России и обеспечил услуги высокоскоростного мобильного интернета на всей территории присутствия. Кроме того, Tele2 покрыла LTE-сетью все станции Московского метрополитена и выступила главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из 12 стадионов ЧМ–2018. Оператор обеспечил качественным indoor-покрытием крупные и сложные объекты столицы, общая площадь которых превысила миллион кв. м. Среди них Центральный стадион «Динамо», Северо-Западный тоннель, «IQ-квартал» в «Москва-сити» и «СколТех-2».

По результатам третьего квартала 2018 года объем инвестиций Tele2 в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 млрд рублей, увеличившись на 78,3% в сравнении год к году. При значительном росте CAPEX в третьем квартале Tele2 показала чистую прибыль 1,6 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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