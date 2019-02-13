Бобровый лог сменил режим работы из-за подготовки к Универсиаде

13 Февр. 07:58 2019-02-13T07:58:10+03:00

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В Красноярске фан-парк «Бобровый лог» перешел на новый режим работы - готовятся к проведению Универсиады. В связи с этим катание лыжников и сноубордистов на трассах ограничено, подъемники также будут работать в особом, индивидуальном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

Известно, что с 21 февраля «Бобровый лог» полностью закроют для посещения. Попасть на смотровую со стороны Столбов также будет нельзя. В руководстве парка говорят, что начали дополнительную генерацию снега на трех трассах - 13, 9 и 8. Сейчас в парке работает пять трасс.

- Когда приедут судьи, возможно, будут закрываться и другие трассы, - сказала официальный представитель фан-парка Наталья Дорошенко.

Если покататься все-таки хочется, уточните прежде информацию о работе подъемников на сайте фан-парка. К штатному режиму работы парк вернется 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU