Красноярка продает коллекцию точилок для карандашей за миллион рублей

13 Февр. 07:22 2019-02-13T08:49:35+03:00

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Гигантскую коллекцию точилок для карандашей собрала жительница Красноярска. Она насчитывает 1 200 экземпляров. Лот о продаже женщина выставила на интернет-аукционе. За свою коллекцию она хочет получить 1 миллион рублей.

- Коллекция собирается с 1997 года и по настоящее время, - пояснила владелица. - Есть экземпляры как обычные, так и механические, и на батарейках; как нерабочие, так и рабочие, новые и старые. В коллекции более 1200 экземпляров.

По условиям торгов, покупатель сразу же должен будет выйти на связь с продавцом и забирает товар в течение трех дней, оплатив его наличкой в банке. Ранее коллекционер размещала объявление о покупке точилок разного вида по цене от 10 до 50 рублей. Судя по общей цене, в которую женщина оценила свою коллекцию, одна точилка у нее стоит порядка 833 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU