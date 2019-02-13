Медсестрам в Сосновоборске выплатили зарплату после вмешательства прокуроров
Медсестрам КГБУЗ «Сосновоборская городская больница» более полугода заработную плату выплачивали ниже, чем требуется. По данным краевой прокуратуры, выплаты были ниже установленного законом минимума. Это установила прокурорская проверка, которую провели в больнице надзорники.
Выяснилось, что с января по август 2018 годапрактически весь средний медперсонал недополучил свыше 4,5 миллионов рублей. 262 человека числятся в списке тех, кому платили меньше. Еще 253 работника в декабре не дождались премий и стимулирующих выплат - их не начислили. В целом им не выплатили еще 1,5 миллиона рублей. Прокуратуры вынесли представление главному врачу учреждения. После этого, в феврале, вся задолженность по заработной плате и премиям в больнице была ликвидирована, а виновное должностстное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU