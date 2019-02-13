Медсестрам в Сосновоборске выплатили зарплату после вмешательства прокуроров

13 Февр. 06:33 2019-02-13T06:33:12+03:00

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Медсестрам КГБУЗ «Сосновоборская городская больница» более полугода заработную плату выплачивали ниже, чем требуется. По данным краевой прокуратуры, выплаты были ниже установленного законом минимума. Это установила прокурорская проверка, которую провели в больнице надзорники.

Выяснилось, что с января по август 2018 годапрактически весь средний медперсонал недополучил свыше 4,5 миллионов рублей. 262 человека числятся в списке тех, кому платили меньше. Еще 253 работника в декабре не дождались премий и стимулирующих выплат - их не начислили. В целом им не выплатили еще 1,5 миллиона рублей. Прокуратуры вынесли представление главному врачу учреждения. После этого, в феврале, вся задолженность по заработной плате и премиям в больнице была ликвидирована, а виновное должностстное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU