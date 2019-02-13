Красноярск сутки продержался в топ-3 рейтинга самых грязных городов мира

13 Февр. 05:17 2019-02-13T05:20:38+03:00

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Удушливый смог, запах гари и першение в горле - Красноярск больше суток держался в топ-3 самых грязных городов мира, по данным онлайн-сервиса AirVisual на 12 февраля. Сервис собирает данные с датчиков, установленных в городе. Накануне вечером Красноярск занял в нем второе место. Посетители паблика Я живу в Красноярске в соцсетях говорят, что некоторое время город держался на первой строчке рейтинга.

Приборы проекта независимых экологов «Красноярск.Небо» фиксировали вчера вечером в некоторых районах города загрязнение до 380 мкг/м3 при норме - 35. Лидером же рейтинга AirVisual остается Лахор (Пакистан). Сегодня на втором месте - Дели (Индия), на третьем - Дакка (столица Бангладеш). Красноярск, по нанным на утро 13 февраля, занимает двадцать седьмую строчку рейтинга со средним показателем - 75 мкг/м3. Несмотря на то, что цифра ниже вчерашней, ситуация в городе остается непростой.

ИСТОЧНИК KP.RU