2019-02-13T04:53:49+03:00
Происшествия

В Красноярске «заминировали» Арену-Север

Информация о бомбе в здании оказалась ложной
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске «заминировали» Арену-СеверВ Красноярске «заминировали» Арену-СеверФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне отряд спасателей выезжал по сообщению о минировании спортивного объекта в Красноярске. На этот раз под прицел интернет-террористов попала Арена-Север. О факте выезда сообщили в КГКУ «Спасатель».

Информация о бомбе, заложенной в здании, оказалась ложной. Тем не менее в здании была проведена срочная эвакуация сотрудников и персонала, а также детальная проверка на предмет взрывного устройства. Спасатели говорят, что это было одиночное сообщение о взрывном устройстве.

Напомним, несколько недель назад волна ложных минирований охватила многие регионы России. В Красноярске в конце января массово эвакуировали школы, поликлиники, государственные учреждения, Заксобрание. Во всех случаях сообщения о заложенных бомбах не подтвердились. В Хакасии и Новосибирске также проходила массовая эвакуация людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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