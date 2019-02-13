В Красноярске «заминировали» Арену-Север

13 Февр. 04:53 2019-02-13T04:53:49+03:00

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Накануне отряд спасателей выезжал по сообщению о минировании спортивного объекта в Красноярске. На этот раз под прицел интернет-террористов попала Арена-Север. О факте выезда сообщили в КГКУ «Спасатель».

Информация о бомбе, заложенной в здании, оказалась ложной. Тем не менее в здании была проведена срочная эвакуация сотрудников и персонала, а также детальная проверка на предмет взрывного устройства. Спасатели говорят, что это было одиночное сообщение о взрывном устройстве.

Напомним, несколько недель назад волна ложных минирований охватила многие регионы России. В Красноярске в конце января массово эвакуировали школы, поликлиники, государственные учреждения, Заксобрание. Во всех случаях сообщения о заложенных бомбах не подтвердились. В Хакасии и Новосибирске также проходила массовая эвакуация людей.

ИСТОЧНИК KP.RU