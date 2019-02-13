Красноярский «Енисей» победил «Водник» в чемпионате России по бенди

13 Февр. 04:19 2019-02-13T04:19:53+03:00

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Непростой домашний матч с «Водником» провел накануне красноярский «Енисей». Игра вышла очень напряженной, поскольку соперники, по мнению многих болельщиков, практически равны по силе. Практически. Но «Енисей» все-таки лучше, и красноярские хоккеисты в очередной раз доказали это, вырвав победу у архангельской команды.

В первом периоде команды словно прощупывали друг друга. Мяч в ворота архангелогородцев вогнал на 17 минуте Сергей Ломанов. Еще через пять минут гол оформил Алмаз Миргазов. Однако позже Евгений Дергачев успешно реализовал 12-метровый удар (39 минута). На перерыв соперники уходили со счетом 2:1. Второй период по накалу игры был еще острее. Мяч в ворота архангельцев вогнал на 57 минуте Вячеслав Вдовенко. Однако «Водник» буквально наступает на пятки: спустя несколько минут Евгений Громницкий сокращает разрыв - 3:2. Далее команды начинают интенсивно обмениваться голами: на мяч Алмаза Миргазова отвечает Дмитрий Логинов - 4:3. Победу же «Енисею» приносит Миргазов. Финальный счет поединка - 5:3.

18 февраля красноярцев ждет в Иркутске игра с «Байкалом-Энергией».

ИСТОЧНИК KP.RU