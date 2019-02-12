2019-02-12T15:18:28+03:00
Общество

Кадровые перестановки произошли в правительстве Красноярского края

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Кадровые перестановки произошли в правительстве Красноярского края.Кадровые перестановки произошли в правительстве Красноярского края.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В администрации Красноярского края произошли кадровые перестановки. Сегодня, 12 февраля, на сайте правительства были размещены четыре распоряжения о назначениях и освобождении от должностей. Все – за подписью председателя Юрия Лапшина.

Итак, пост заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края занял Павел Борзых. С ним подписали контракт на три года, к обязанностям замминистра приступил с сегодняшнего дня.

Далее: заместителем министра экономики и регионального развития Красноярского края стала Татьяна Бочарова. Срок подписания ее контракта – один год.

Кроме того, свои посты покинули заместитель министра лесного хозяйства Дмитрий Селин и заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Кузнецова. В обоих случаях причина – личная инициатива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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