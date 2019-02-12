Кадровые перестановки произошли в правительстве Красноярского края
В администрации Красноярского края произошли кадровые перестановки. Сегодня, 12 февраля, на сайте правительства были размещены четыре распоряжения о назначениях и освобождении от должностей. Все – за подписью председателя Юрия Лапшина.
Итак, пост заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края занял Павел Борзых. С ним подписали контракт на три года, к обязанностям замминистра приступил с сегодняшнего дня.
Далее: заместителем министра экономики и регионального развития Красноярского края стала Татьяна Бочарова. Срок подписания ее контракта – один год.
Кроме того, свои посты покинули заместитель министра лесного хозяйства Дмитрий Селин и заместитель министра здравоохранения Красноярского края Марина Кузнецова. В обоих случаях причина – личная инициатива.
ИСТОЧНИК KP.RU